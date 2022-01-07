王毅：將任命非洲之角特使 對非洲重心轉為貿易

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（中央社肯亞蒙巴薩6日綜合外電報導）中國外長王毅今天宣布，中國將任命非洲之角事務特使以促進區域和平，同時對非洲大陸重心將從基礎建設轉為貿易。他說，「從來不是中國想做什麼，而是非洲想做什麼」。

自2020年底以來，衣索比亞叛軍「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）已和總理阿比（Abiy Ahmed）領導的聯邦政府鏖戰1年多，肯亞一直積極參與停止衣索比亞內戰的外交努力。王毅今天訪問肯亞做出以上宣布。

在訪問肯亞前，王毅訪問了厄利垂亞。厄利垂亞與衣索比亞北部提格雷（Tigray）地區接壤，一直是阿比政府的盟友，共同對抗「泰格瑞人民解放陣線」，厄利垂亞也因此捲入這場造成數千人喪命、數十萬人流離失所與常鬧饑荒的衝突中。

路透社報導，王毅透過翻譯在肯亞港市蒙巴薩（Mombasa）的記者會上說：「為形成政治共識，協調共同行動。中方願任命外交部非洲之角事務特使，為這一進程提供必要支持。」

王毅並說：「建議地區國家召開非洲之角和平會議，通過平等協商，把地區的命運掌握在自己手中。」

中國向來較關注非洲的經濟發展和貿易，而不是政治和外交議題。王毅未進一步闡述特使將扮演的角色。

王毅也表示將協助厄利垂亞的紅海海岸線開發，但也未進一步說明細節。

肯亞外長歐馬莫（Rachel Omamo）今天表示，中國與肯亞簽署6項協議，其一是允許肯亞農民向中國出口新鮮酪梨，藉以平衡肯亞對中國的嚴重貿易逆差。

雙方表示，肯亞將收到中國捐贈的1000萬劑 COVID-19 疫苗；這是中國去年底承諾向非洲加贈10億劑疫苗的一部分。

中國已從提供非洲國家基礎建設硬貸款轉為增加貿易。 王毅說：「從來不是中國想要做什麼，而是非洲想要做什麼。」

他說，非洲大陸的需求正在從公路和鐵路的建設擴大，對疫苗和出口機會的需求日增。

「中非計畫」（The China Africa Project）網站兼播客執行編輯奧蘭德（Eric Olander）認為，王毅的厄利垂亞行程在中美競爭具戰略意義，美國因厄利垂亞在提格雷地區衝突的角色而對其實施制裁。

奧蘭德說：「這是（中國）大力推動團結各國反對使用制裁的一部分。我認為，他們（中國）覺得正取得對抗美國的氣勢。」

在肯亞之後，王毅將前往印度洋島國葛摩聯邦（Comoros）訪問。奧蘭德說：「他們（中國）將印度洋視為一個爭鬥區域，所以這是優先事項。 王毅去葛摩聯邦這樣的小國，本身就具有象徵意義。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，華府注意到中國將任命一名特使的報導，美國將與所有共同追求該地區和平與安全的夥伴合作。

普萊斯告訴記者，美國非洲之角事務特使費特曼（Jeffrey Feltman）今天與衣索比亞總理阿比會晤。他表示華府盼在會談後，任何積極推動的正面發展都能迅速成真。

路透社昨天報導，費特曼在任職9個多月後將於本月卸任，由即將卸任的美國駐土耳其大使沙特菲德（David Satterfield）接任。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110107