大洛杉磯單日確診破4萬3千 創下疫情以來新高

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美國加州洛杉磯地區在新年假期之後染疫人數飆升，藥局家用篩檢試劑大缺貨，免下車的篩檢站（圖）大排長龍，需等候好幾個小時。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月8日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）人口約1000萬人的洛杉磯郡今天公布單日新增COVID-19確診4萬3712人，創下疫情爆發近2年來新高，出現篩檢站大排長龍、快篩試劑缺貨、警消人力短缺等現象。

涵蓋洛杉磯市與周邊城市的洛杉磯郡昨天宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確診病例突破3萬7000人，兩週內增加5倍，今天又增加4萬多人染疫。上個冬天的疫情高峰，單日最多確診2萬多人。

感染力更強的Omicron變異株流行是這一波疫情飆升的主因，占洛杉磯郡所有病例85%。但相較於去年，隨著疫苗完整接種率超過6成，洛杉磯郡去年染疫住院人數超過8000人，目前染疫住院人數為2902人。

加州衛生官員表示，有鑑於Omicron輕症較多的特性，當局關注的焦點不再是確診數，把重點放在重症住院人數，目前住院人數並未隨著確診數飆升而快速增加。

但耶誕及新年假期之後，確診人數直線攀升，已經出現不少亂象，包括醫院診所、藥局賣場等地方設置的篩檢站，都出現大排長龍的景象，民眾花好幾個小時排隊，或是提前好幾天預約才等到篩檢。藥局裡，家用快篩試劑大缺貨。

疫情擴大也造成實驗室人手不足，影響篩檢效率，民眾就算排到篩檢也要比之前等候更多天，才能收到檢驗報告。

第一線的警消工作也面臨同樣的人力短缺。洛杉磯市警局近日報告有505人、消防局有299人因為染疫而暫時無法工作。染疫人員平均要花費3週的時間才能返回工作。（編輯：林憬屏）1110108