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以色列疫情再起 總理：這波恐釀4成人口感染

2022/1/10 14:58
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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）以色列總理班奈特今天表示，目前這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能造成以國多達4成人口感染。以色列近期疫情再起，導致全國採檢量能吃緊。

班奈特（Naftali Bennett）發推文說：「在內閣會議上報告的資料顯示，以色列這波疫情共將造成200至400萬公民染疫。」

這個人口940萬的國家過去1週染疫人數是前1週的近4倍，衛生部通報昨天新增確診1萬7518例。

檢測站的缺乏導致現有站點承受巨大壓力，政府因此修改了採檢政策，7日起僅允許60歲以上和高風險人口接受最準確的PCR採檢，其他人則在家中或由醫護人員進行快篩。

班奈特重申會盡全力避免封城，他說封城已證明無法有效阻止高傳染力的Omicron變異株擴散，還可能重創經濟。

衛生部資料顯示，以色列已有430多萬民眾接種3劑疫苗；今天重症住院人數是204人。

官方數據顯示，以色列至今累計150多萬人染疫，其中8269人病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110110

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