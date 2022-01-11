涉不當交易 聯準會副主席提前離職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）由於在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期的股票交易引發外界質疑，美國聯邦準備理事會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）今天宣布提前離職。

克拉里達的理事任期原本到1月31日，但他會提前在14日辭職。他沒有說明為何提前離開，只在辭職信中提及很「自豪」能協助經濟避開衰退。

上週媒體報導克拉里達2020年2月的股票基金交易與他先前解釋交易活動時的說詞不符，讓他面臨更多檢視。

今天稍早，麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）要求聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「立即公開」關於這些交易的資訊。

華倫說：「這些披露讓人更加質疑克拉里達可能以計畫中的政策行動進行內線交易，且聯準會未能向大眾揭露官員所有的交易行為。」

鮑爾預計明天出席參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的聯準會主席連任提名確認聽證會，華倫也是該委員會成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110111