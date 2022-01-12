越南輿論與現狀不挺罷工 寶成爭年終落幕已復工

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）寶成越南廠工人以罷工爭取多發年終一事暫告落幕，寶成仍維持先前的年終獎金方案並未上調。調查顯示，寶成的年終已高於當地一般水準，在這種情況下輿論也難以支持罷工。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這次寶成員工發動罷工爭取多發年終獎金的工廠位於越南同奈省邊和市（Bien Hoa），共計約1.6萬人參與罷工，主要是不滿年終獎金由去年的1.87個月下調至今年的1至1.54個月。

報導指出，寶成越南責任有限公司工會主席阮晉法（Nguyen Tan Phap）表示，今天上午大部分員工已返回工廠上班，結束罷工抗議。上午10時，第一班工人吃完午飯、休息後就回到工作崗位。

寶成越南公司經理蔡明志表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發導致工廠生產中斷，營收和利潤全都減少；不過近3個月的疫情停工期間，公司仍為全體員工提供部分工資保障和繳納社會保險。

這次罷工的工廠是寶成集團1994年在越南投資開設的第一家工廠。除這座工廠外，南部各省市還有7家廠，總員工數超過13萬人。寶成集團預計發放年終獎金總計超過1.2兆越南盾（新台幣約14億元）。

越南原是「防疫模範生」，但2021年遭COVID-19變異病毒Delta攻破，南部工業重鎮包括同奈省、胡志明市、平陽省淪為疫情重災區，許多企業為配合防疫一度停工或降低產能，時間長達3個月。

越南去年整年度的經濟成長率僅2.58%，創下逾30年來新低，企業在疫情下跛行，連帶影響員工年終「薪情」。胡志明市勞動榮軍與社會局針對逾千家企業所做調查顯示，有一半的企業在發放年終獎金有困難。

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越南之聲（VOV）報導，今年企業的年終獎金可能較去年少3至5成。紡織和鞋業年終獎金僅剩原來的70%到75%，每人可獲400萬至600萬越南盾（新台幣約4900元至7300元），而寶成的年終獎金介於500萬至2000萬越南盾，已高於一般水準。

在這種情況下，越南輿論普遍不認同以罷工爭取多發年終。有越南網友看到寶成復工的新聞留言表示，企業在疫情下辛苦經營，寶成還能給出這樣的年終，已經很尊重工人了，應該互相體諒。（編輯：韋樞）1110112