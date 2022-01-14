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日本密切接觸者隔離期 擬從14天縮短到10天

2022/1/14 18:42
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（中央社東京14日綜合外電報導）受到Omicron變異株造成疫情擴大，日本厚生勞動大臣後藤茂之表示，為維持社會功能，政府政策方針有意將密切接觸者在住宿設施或自家隔離期間，從現行14天縮短到10天。

日本放送協會（NHK）報導，有關醫療從業人員、警察與消防人員等「重要工作人員」，日本政府政策方針為由地方政府進行判斷，只要從最後跟染疫者接觸之日起算第6天實施PCR篩檢等確認陰性的話，就能解除隔離。

日本政府目前要求Omicron變異株密切接觸者必須在住宿設施或自家隔離14天，但13日舉行的厚生勞動省專家會議上有意見認為，由於Omicron變異株潛伏期較過往病毒株來得短，所以應該要縮短隔離期間。

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因此，首相岸田文雄今天晚間在首相官邸就此議題與後藤進行商議。後藤會後受訪時說，為維持社會功能，目前政策方針是縮短隔離期間到10天。

再者，有關支撐社會生活的重要工作人員，包括醫療從業人員、警察、消防人員、大眾運輸及照護與保育等人士的隔離方針，將基於地方政府判斷，只要從跟染疫者最後接觸日起算第6天實施PCR篩檢或抗原定量檢查，或是第6日及第7日實施抗原定性檢查連續呈現陰性的話，就能解除隔離。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110114

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