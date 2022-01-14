更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看
運動

喬科維奇力爭入境衛冕澳網 沒打疫苗簽證遭撤風波一次看

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏克蘭遭大規模網攻 俄羅斯部署更多部隊演習

2022/1/14 21:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/莫斯科14日綜合外電報導）烏克蘭今天遭到大規模網路攻擊，駭客並警告烏克蘭民眾「要做好最壞打算」。已在兩國邊境集結超過10萬部隊的俄羅斯，則發布部署更多軍隊參與演習的電視畫面。

俄羅斯和西方國家先前的會談沒有取得任何突破，西方國家擔心莫斯科可能繼2014年入侵烏克蘭後，再度發動新攻擊。

俄羅斯否認打算侵略烏克蘭，但表示除非滿足包括北約（NATO）保證不會讓烏克蘭加盟等俄方要求，否則可能採取未明確交代軍事行動。

烏克蘭當局正在調查大規模網路攻擊事件，遇襲政府機構包括外交部、內閣部長、安全和國防委員會等。

在被駭客攻擊的政府網站上，一則用烏克蘭語、俄語和波蘭語寫的資訊說：「烏克蘭人！你們所有個人資訊都被上傳到公共網路。電腦上所有資訊都被破壞，無法恢復。」

烏克蘭外交部發言人對路透社說，現在說誰可能是這次攻擊的幕後黑手還為時尚早，但他表示，俄羅斯過去曾是類似攻擊的幕後黑手。

俄羅斯沒有立即發表評論，但先前曾否認它是烏克蘭遭到網路攻擊的幕後黑手。

歐盟外交高層譴責這次網攻，並表示歐盟的政治和安全委員會以及網路單位，將開會討論如何回應和幫助基輔當局。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110114

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族