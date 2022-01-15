巴西兒童開打COVID-19疫苗 8歲原住民率先接種

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）8歲原住民大衛（Davi Seremramiwe Xavante）今天成為巴西第一名接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的兒童。大衛是接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

聖保羅州政府為宣傳5至11歲兒童接種COVID-19疫苗，在州府聖保羅市綜合診所醫院（Hospital das Clínicas）舉行象徵性活動，大衛是在這項活動中接種疫苗。但聖保羅州各城鎮包括首府，從17日起才正式展開兒童疫苗接種。

大衛是夏凡特族（Xavante）原住民，住在聖保羅州內陸城市畢拉西卡巴（Piracicaba），目前在首府接受治療。大衛的父親、夏凡特族長朱朗基爾（Jurandir Seremramiwe）和聖保羅州長多利亞（João Doria）出席儀式。

5至11歲兒童疫苗接種將依優先次序進行，第一階段對原住民、黑奴後裔社區（quilombola）和患有合併症或身心障礙的兒童。

除了大衛外，還有另外9名患有疾病的兒童在今天的象徵性活動中接種疫苗。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）第一批共125萬劑COVID-19兒童疫苗在13日凌晨運抵巴西。根據衛生部，巴西預計在1月接獲430萬劑輝瑞/BNT兒童疫苗，2月720萬劑，3月840萬劑。

巴西約有2050萬名5至11歲兒童，每名兒童將接種2劑COVID-19疫苗，2劑將間隔8週。

兒童疫苗接種象徵性活動結束後，多利亞接受媒體訪問，再次要求巴西國家衛生監督局（Anvisa）批准適用於兒童的CoronaVac疫苗。

CoronaVac是布坦坦研究所與中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）合作研發、也是巴西最先對廣大民眾使用的COVID-19疫苗。

多利亞盼國家衛生監督局可以在下週開會決定授權對3至17歲的兒童和青少年使用CoronaVac，因為布坦坦研究所已備妥1500萬劑CoronaVac，可以馬上提供兒童使用，加快疫苗接種速度。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）多次聲明淡化兒童接種COVID-19疫苗的必要性，表示兒童不是感染冠狀病毒的高風險群體。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）委託非營利全球衛生組織「衛健策略」（Vital Strategies）參考流感監測訊息系統（SIVEP-Gripe）完成的一項調查指出，從大流行開始到去年11月底，大約800名5至11歲兒童可能死於COVID-19。

根據衛生部，這段期間有317名此年齡層的兒童死於COVID-19，但如果將死於嚴重急性呼吸道症候群（SRAG/SARS）、但沒有診斷出導致死亡病毒的人數包括在內，則總數上升到799人。（編輯：馮昭）1110115