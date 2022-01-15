川普號召亞利桑那州支持者集會 驗收基層影響力

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（中央社美國佛羅倫斯15日綜合外電報導）美國前總統川普今天將號召他在亞利桑那州的忠誠支持者舉行集會，再次提出他宣稱總統大位被偷走的指控，發一發老生常談的牢騷。

法新社報導，川普先前放棄在1月6日，也就是國會大廈襲擊事件爆發一週年舉辦記者會的承諾，現在將投向同情他的群眾懷抱。

他在14日發表的聲明中說，「（集會）將討論許多議題，包括2020年被操縱的大選、那些大謊言、腐敗的濁流媒體（Lamestream Media）、阿富汗災難、通貨膨脹，國家和領導人突然不受尊重，還有其他許多議題。電視台將拍到大批群眾。我們星期六晚上見！」

這場集會將在亞利桑那州鳳凰城外鄉間城鎮佛羅倫斯（Florence）舉辦，許多共和黨人預料出席，一同唱和川普聲稱的2020年總統大選舞弊指控。

當中包括川普欽點、今年出馬的亞利桑那州州長候選人雷克（Kari Lake）。雷克先前曾說，如果當年她是州長，才不會認可拜登勝選。

另一名預料出場的是砸下數以百萬計美元鉅款，試圖扭轉總統大選結果的MyPillow執行長林德爾（Mike Lindell）。

川普因為被控多次在大選議題上扯謊，推特（Twitter）帳號被停用。落選之後，他在美國政壇也低調許多。

但川普對於共和黨支持者仍有很大影響力，他們支持川普聲稱的選舉舞弊論，或至少沒有公開打臉他。這群支持者對於共和黨保住國會和州議員席次至關重要。

這場集會將是川普自去年10月以來首次在大批群眾前現身，觀察家將藉機衡量川普在共和黨基層還有多少影響力。

川普在2016年勝選前，以及他的總統任期期間，會有成千上萬支持者會蜂擁而至，聽他發牢騷。但後來群眾人數逐漸縮水。

法新社指出，川普自從卸任後，時常迴避講求事實的媒體，寧可不時致電給同情他的媒體。

但他上週冒險接受全國公共電台（National Public Radio, NPR）電話訪問，期間他建議民眾去接種Covid-19疫苗，當被質疑選舉舞弊指控時，他掛掉電話中斷訪問。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110115