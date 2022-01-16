世衛執委會將登場 疫情應對及譚德塞連任議題受矚

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）世界衛生組織執行委員會將在1月24日登場，包括設立大流行應對常設委員會、秘書長譚德塞公布競選連任願景，另理念相近國家會中是否表達支持台灣參與世衛等受矚。

世衛（WHO）第150屆執行委會將在1月24日至29日舉行，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未結束，且歐洲感染人數不斷增加，因此這次仍以視訊參與為主。議程分為4大支柱，包括全民健康覆蓋、強化面對突發衛生事件、改善全球健康和福祉、更高效率的世衛組織等逾20項議題。

但其中與疫情相關議題包括設立大流行和突發事件防範和應對常設委員會、審議制定防範和應對大流行公約等是關注議題。

由於疫情剛爆發時世衛受到國際批評應對不足，因此世衛成員國要求在執委會中另設立一個常設委員會強化應對，例如在宣布國際關注的突發公共衛生事件成立後，這個常設委員會可以在24小時立即舉行會議向世衛秘書長提出進一步建議。

這次執委會將討論常設委員會的職責範圍，並任命常設委員會第一批成員，將由1名主席和12名成員組成。

此外，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5年任期將在今年年中屆滿，但包括德國等已提名譚德塞競選連任第2個任期，而譚德塞也是目前唯一的候選人。

依據世衛規則，執委會將先確定候選人符合擔任秘書長職責的資格，包括在衛生領域具有強力的技術背景、熟悉國際衛生事務並擁有廣泛經驗，以及具有領導才能及經驗後，執委會再安排面試候選人會議。除譚德塞公布競選連任願景外，屆時是否有成員國進一步詢問他在疫情大流行領導力的問題尚待觀察。

除了世衛預定議程外，往年友邦及理念相近國家在執委會也會表達對台灣參與世衛大會（WHA）及世衛機制的支持，今年也受到關注。

世衛執行委員會主要在每年初舉行，主要工作是通過每年年中的世衛大會議程，並執行世衛大會的決定和政策。（編輯：陳惠珍）1110116