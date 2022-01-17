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英媒：政府擬廢除COVID-19自我隔離法規

2022/1/17 09:34（1/17 09:55 更新）
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傳英國政府正草擬計畫，若民眾感染COVID-19，可不受自我隔離規定的法律束縛。圖為倫敦街頭。（安納杜魯新聞社）
傳英國政府正草擬計畫，若民眾感染COVID-19，可不受自我隔離規定的法律束縛。圖為倫敦街頭。（安納杜魯新聞社）
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國「每日電訊報」（The Telegraph）今天報導，政府正草擬計畫，若民眾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可不受自我隔離規定的法律束縛；這項計畫最快將在春天宣布。

報導提到，在英國COVID-19病例數持續減少之際，首相強生（Boris Johnson）想要永久廢除有關新型冠狀病毒的緊急法規，而官方指導方針仍會繼續執行，但若民眾不遵守，也不會有罰款或法律上的懲處。

根據報導，當局會在未來數週內制定計畫，預期最快在春天宣布。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）上週表示，英格蘭的COVID-19自我隔離時間將從7天縮短至5天，前提是當事人接受2次篩檢均呈陰性反應。

每日電訊報稍早報導，強生也準備取消上月為減緩Omicron變異株擴散而實施的COVID-19限制措施B計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110117

▼英國每日新增確診數（7天平均）
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