日本政府：北韓發射2枚彈道飛彈 予以強力譴責

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天表示，北韓上午發射2枚彈道飛彈，判斷落在北韓東海岸附近；這是北韓今年第4次發射飛行物體，內閣官房長官松野博一說，對北韓威脅和平行為強烈譴責。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫上午表示，北韓分別在日本時間上午8時49分與52分，從北韓西部朝東方發射兩枚彈道飛彈。

岸信夫說，2枚飛彈飛行最高高度約為50公里，若是普通的飛行軌道，約飛行300公里後落入北韓東海岸附近，推定落在日本專屬經濟海域（EEZ）外。

產經新聞引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）說明，指出北韓從平壤的順安國際機場附近發射2枚短程彈道飛彈。

本月5日與11日，北韓從北部慈江道發射疑是彈道飛彈的飛行體各一枚，並且在翌日聲稱試射了極音速飛彈。

本月14日北韓從西北部平安北道朝日本海發射2枚疑是短程彈道飛彈的飛行體。翌日，北韓國營媒體聲稱14日使用火車當作發射載具，進行飛彈訓練。

松野博一在記者會上表示，今天稍早北韓發射疑為彈道飛彈的物體，目前尚未接獲任何受害情報，首相官邸（辦公中心）已開設危機管理中心，收集相關情報並召集緊急小組，討論相關因應方式。

松野說，北韓至今多次發射彈道飛彈，一連串行為威脅日本、區域和國際社會的和平與安全，對此強烈譴責。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110117