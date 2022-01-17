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加密貨幣風險高 新加坡規定業者不得向民眾推廣

2022/1/17 19:21
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（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）新加坡金融管理局今天表示，數位付款代幣（或稱加密貨幣）交易風險很高，不適合一般民眾使用，且價格容易受到波動劇烈的投機活動影響，要求業者不應向一般民眾推廣加密貨幣服務。

加密貨幣近來成為全球熱門話題，金管局發布最新準則指出，加密貨幣服務供應商不應向一般民眾推廣這項服務。這類供應商包括支付機構、銀行與其他金融機構等。

金管局官員表示，星政府鼓勵區塊鏈科技發展及加密代幣在附加價值方面的創新應用，「不過，加密貨幣交易風險很高，不適合一般民眾」。金管局也示警，數位付款代幣的價格容易受到波動劇烈的投機活動影響。

星國當局已注意到部分數位付款代幣服務供應商透過線上及實體廣告推廣這類服務，這可能會讓消費者在一時衝動、未充分了解相關風險下，進行加密貨幣交易。

金管局新準則規定，數位付款代幣服務供應商不應在公共場所，包括在大眾交通工具、網站、社群媒體平台、廣播及平面媒體投放廣告，也不能透過設立提款機或藉由網紅等第3方管道向一般民眾推廣數位付款代幣服務。

這些服務供應商只能在自己公司網站、手機應用程式（App）及官方社群媒體帳戶進行行銷宣傳。

星媒報導，數位付款代幣指的是比特幣等加密貨幣，這些貨幣不透過法定貨幣發行機構發行，但可用於付費、完成交易。（編輯：周永捷）1110117

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