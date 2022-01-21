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美日領袖21日視訊會議 擬談中國、北韓與烏俄

2022/1/21 05:29（1/21 07:21 更新）
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美國總統拜登（右）21日將與日本首相岸田文雄（左）視訊會晤，（左圖共同社，右圖取自facebook.com/joebiden）
美國總統拜登（右）21日將與日本首相岸田文雄（左）視訊會晤，（左圖共同社，右圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社東京/華盛頓20日綜合外電報導）去年10月上任的日本首相岸田文雄預計於華府時間21日，進行就任後與美國總統拜登的首場重要會談。雙方將討論中國勢力增強、北韓飛彈，以及俄羅斯對烏克蘭的意圖。

路透社報導，屆時的視訊會議將以本月的美日國防外交首長2+2會談做基礎。在那場會談中，兩國承諾合作對抗破壞印太區域穩定的行為。

白宮表示，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與日本國家安保局長秋葉剛今天設定議程時，談及雙方各自對北韓、中國、印太經濟議題的態度。

白宮在聲明稿中指出：「蘇利文強調憂心俄國可能進一步侵略烏克蘭。雙方同意，團結向莫斯科釋出訊號，警告若發動攻擊將面臨強烈且一致的回應，這麼做很重要。」

由於中國日益獨斷使人警惕、台海局勢緊繃、烏克蘭情勢引發憂心，日本在全球安全事務的角色已隨之提升。與此同時，北韓異常加速試射飛彈也加劇緊張氣氛。

平壤當局近來發動一系列試射，本週又測試戰術導彈飛彈，並於今天警告，可能重新考慮核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。（譯者：楊昭彥）1110121

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