防尖端技術外流中國 美日擬設新出口框架

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本媒體報導，為了防止民間尖端技術外流至中國，讓中國利用民間尖端技術提升軍事力的「軍民合一」戰略得逞，美日兩國政府正研議成立規範尖端技術出口的框架。

「讀賣新聞」報導，美日兩國政府正研議成立規範民間技術出口的框架，也考慮與共享價值觀的歐洲志同道合國家合作。具體規範的對象目前還在研議，但可能包括半導體製造裝置、量子密碼、人工智能（AI）等相關技術。

報導說，美國總統拜登（Joe Biden）政府已表示，對於可能用於侵害人權的技術的出口，考慮進行多國間合作管理，但美日政府正在研議成立的規範民間技術出口的框架則是另外的框架。

美日政府對於中國把進口的產品運用在本國技術研發上，加強經濟力、軍事力的情況有戒心。美國國會對於美國的半導體設計軟體被中國利用為武器開發一事已提出批判。另有看法表示，從日本、荷蘭出口的半導體製造裝置被中國利用來加強生產力。

國際間已有基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制的瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），這是管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

此協定有美、日、俄等40國參加，各自利害關係不同，若要決定管理規範的項目相當耗時，因此美日兩國政府考慮與擁有先進技術的少數志同道合國家合力設立新框架，以建立可迅速管理出口的體制。

報導說，一般認為，美國政府至今已針對跨國高科技公司華為技術（HUAWEI）等多家中國企業的出口嚴加規範，但是只有美國採取行動效果有限，有必要與其他國家合作，建立管理的框架。

日本政府也認為，如果能與擁有同等程度技術的國家設立新框架，效果會比較好。

西方國家1949年成立「多邊出口管制協調委員會」（COCOM），以防止當時蘇聯等共產主義國家運用進口技術加強軍力，COCOM於1994年解散。現在美日政府要新設的框架，可能成為因應中國崛起的「現代版COCOM」。（編輯：郭中翰）1110110