洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

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美國洛杉磯貨運列車頻遭竊盜，垃圾散落鐵軌，「宛如第三世界」照片曝光一個星期之後，鐵道旁的垃圾已經清理大半。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月21日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）洛杉磯貨運列車竊案頻傳，盜賊行竊後將紙箱、垃圾丟棄鐵軌上，髒亂的照片在網路瘋傳，媒體分析物流供應鏈堵塞、鐵路維安仰賴私人保全、檢察官執法尺度傾向輕判都是相關因素。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天到洛杉磯，視察過去一週登上全球媒體版面的這一段鐵路。他親自踏上鐵道，與工作人員一起動手清除垃圾，宣示加強執法。

紐松向媒體表示：「這景象看起來就像第三世界，上星期在這裡出現的景象令人無法接受。所以我脫下西裝、領帶，我要親自來這裡。」

照片中的地點位於洛杉磯市中心東邊的林肯崗（Lincoln Heights），鐵路公司「聯合太平洋」（Union Pacific）的機廠所在。來自長堤港的貨櫃經由大貨車運送到這裡，裝載上列車，轉送全美各地。

洛杉磯東邊的林肯崗（Lincoln Heights）為鐵路公司「聯合太平洋」（Union Pacific）的機廠所在地，近日竊盜案猖獗，竊賊向停放的貨櫃下手，鐵軌散落物品。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月21日

中央社記者今天走訪林肯崗，經過一個星期以來的清理，鐵路兩旁的垃圾已經減少。兩側的高架橋和人行道有零星路人駐足拍照。

「洛杉磯時報」分析，南加州是全美貨運樞紐，隨著全球供應鏈的物流堵塞，洛杉磯港、長堤港出現貨船大排長龍的情形，暫時停放的貨運列車成了竊賊下手的目標。

報導指出，一連串火車貨櫃被搶事件，正好揭露美國貨運供應鏈的維安仰賴私人保全的事實，貨運公司在預算有限的情況下，近年來保全人力砍半，聯合太平洋在洛杉磯地區只有6名保全巡視鐵路。

根據洛杉磯市警局資料，去年2月到12月間，在聯合太平洋所屬的鐵路共有122人因為行竊遭到逮捕。聯合太平洋主管則向「洛杉磯時報」表示，最近發生的竊盜事件規模「前所未見」。

聯合太平洋主管指出，竊盜事件自2020年12月以來增加160%，當地有犯罪組織利用住在鐵路附近的遊民對貨櫃下手。聯合太平洋正與洛杉磯市警局、洛杉磯郡警察局、加州公路警察合作打擊竊賊，在鐵路周圍加裝圍籬，設置空拍機巡邏。

貨運公司認為執法尺度太輕也是竊盜事件激增的原因。聯合太平洋公司上月致函給洛杉磯地檢署，抱怨檢察長賈斯康（George Gascon）2020年12月改採的輕罪不起訴政策，導致鐵路竊盜暴增。

聯合太平洋一名發言人表示：「就算當場抓到並送辦，竊嫌所涉頂多也是輕罪甚至輕微犯罪，犯嫌支付象徵性罰款不到24小時，又重新回到街頭。」（編輯：高照芬）1110121

美國洛杉磯貨運列車頻遭竊盜。竊賊對停放在機廠的貨櫃下手，行竊之後紙箱雜物散落鐵軌旁，媒體形容景象有如第三世界。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月21日