洛杉磯貨運列車頻遭竊 遍地撕爛包裹如第三世界

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美國加州洛杉磯近來鐵路竊盜案遽增，每天都有數十輛貨運列車在停靠時遭竊，竊賊偷完東西後隨手棄置包裝箱與無用品。（法新社）

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國加州洛杉磯近來鐵路竊盜案遽增，每天都有數十輛貨運列車在停靠時遭竊，竊賊偷完東西後隨手棄置包裝箱與無用品，畫面顯示鐵軌布滿撕爛的紙箱和垃圾，一片狼藉。

電視名人與保守派專欄作家、前共和黨參議員馬侃（John McCain）之女梅根（Meghan McCain）在推特發文說：「納稅錢都他X哪去了？這景象簡直第三世界國家。」

根據法新社團隊今天在市中心附近一條軌道上發現的標籤，美國主要郵購和快遞公司如亞馬遜（Amazon）、達吉特（Target）、優比速公司（UPS）和聯邦快遞（FedEx）的郵包都難逃毒手。鐵路竊盜案在近幾月愈來愈猖獗。

竊賊大都是趁貨運列車停靠時爬上貨運集裝箱，以剪線鉗輕易破壞鎖頭。

竊賊會自行打包，然後棄置任何難以搬動、轉售或太廉價的產品，像是COVID-19快篩試劑、傢俱或藥物，成為永遠到不了買家手上的遺孤。

自去年12月以來，鐵路營運商聯合太平洋公司（Union Pacific）在洛杉磯郡遇到的竊案增加160%。

法新社取得一封聯合太平洋公司給地方當局的信，當中寫道「光是2021年10月，就比2020年同期增加356%」。

信中指出，不僅打劫案件爆炸性增加，「攻擊和持械搶劫列車上值勤員工事件」也遽增。

鐵路竊盜案件也隨耶誕假期購物高峰而激增。根據聯合太平洋公司的數據，2021年最後一季，洛杉磯郡平均每天有超過90個集裝箱遭破壞。

警察和安全人員在去年最後3個月逮捕100多人，罪名包括「擅闖和破壞」聯合太平洋的列車。

聯合太平洋一位發言人說：「就算當場抓到並送辦，竊嫌所涉頂多也是輕罪甚至行為不端，犯嫌在支付象徵性的罰款不到24小時後，又可重新回到街頭。」

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美國有線電視新聞網（CNN）指出，貨運列車頻繁遭竊是伴隨貧困而來，大流行期間又加劇貧困問題，洛杉磯郡當前光是處理招不到工、住房、教育、政府福利與移民等問題就已焦頭爛額。

聯合太平洋公司有鑑洛杉磯郡的鐵路竊賊猖獗，考慮避開停靠當地，並認為問題根源在於當地改採微罪不舉的新作法。聯合太平洋公司上月致函給洛杉磯地檢署，抱怨檢察長賈斯康（George Gascon）2020年12月改採的輕罪不起訴政策，導致鐵路竊盜暴增。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1110115