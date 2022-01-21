Omicron成新加坡主要流行株 將為青少年打追加劑

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（中央社台北21日電）Omicron變異株蔓延全球，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株。新加坡官員今天表示，Omicron案例占每天新增COVID-19病例的7成；同時，星政府也將開始為12至17歲青少年施打追加劑。

新加坡先前因Delta變異株引起的疫情已趨緩，不過最近又爆發新一波Omicron疫情，確診人數再度攀升。星國衛生部統計，昨天新增1472人確診，包括1133起本土案例、339境外移入；全國累計29萬7549起確診案例，其中845人病故。

星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會說明疫情趨勢及最新防疫措施。綜合星媒報導，工作小組聯合領導人之一、貿工部長顏金勇表示，Omicron案例約占每天新增確診案例的7成，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，但多數感染Omicron的患者症狀較不嚴重。

有鑒於Omicron傳染力較強，衛生部預估，接下來的新增確診案例可能每2到3天就翻倍，可能達到每天新增1萬、1萬5000起病例或甚至更多。新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，這波Omicron疫情將持續至2月初，也就是農曆新年期間。

新加坡跟台灣一樣都慶祝農曆新年。受到疫情影響，星政府宣布，過年期間將維持現行社交聚會人數最多5人的限制，外出用餐只能最多5人一組，每戶家庭每天可接待最多5名訪客。

另外，新加坡先前已開始為18歲以上民眾接種追加劑，Omicron來勢洶洶之際，也將擴大施打追加劑的對象。抗疫工作小組宣布，2月初開始將逐步為12至17歲民眾接種追加劑。

星政府日前宣布，18歲以上民眾的完整接種狀態將維持270天，若要繼續維持「完整接種」就須接種追加劑，這項措施自2月14日起實施。衛生部表示，自3月14日起，這項規定也適用12歲至17歲的民眾。

在新加坡「接種者有別」的防疫措施下，完整接種者才能到餐廳內用，以及進入購物商場、景點等場所。

此外，隨著越來越多人透過抗原快速檢測（ART）確診感染COVID-19，衛生部將調整計算確診病例的方式，到家庭診所就醫且ART呈陽性者，也會列入每天的新增確診案例。

衛生部長王乙康表示，衛生部接下來每天將公布2組病例數字，一組是透過PCR核酸檢測確診的人數，這是目前每天公布的數字；另一組則是在家庭診所經由ART偵測到的患者人數。這個作法是為了讓大家更了解目前新加坡的疫情情況。（編輯：陳惠珍）1110121