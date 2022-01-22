法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

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在法國，美酒可謂文化傳承的一部分，品嚐美酒似乎成為社會規範。不喝酒者因此經常面臨社交壓力，甚至需要假裝喝酒。但令不喝酒者不解的是：我喝什麼是我的自由，為何需要解釋不喝酒的原因？中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年1月22日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）一月國際無酒挑戰月，費加洛報揭露在法國這個無酒不歡的葡萄酒大國，不喝酒的人在社交場合常面臨巨大壓力。社會心理學家表示，他們常被認為超越社會規範，因此遭到質疑。

西方國家近年發起「一月無酒月」（Dry January）的挑戰風潮，藉此機會，費加洛報（Le Figaro）進行一則有趣報導，探討在以葡萄酒文化為傲的法國，滴酒不沾者可能面臨怎樣的社交壓力。

在法國，美酒可謂文化傳承的一部分，但歐盟統計局（Eurostat）2019年數據顯示，法國不喝酒者仍占15歲以上人口的23%。

根據法國公共健康局（Santé publique France）2020年統計，法國在34個經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，位列第6大酒精消費國。無論是生日、用餐、慶祝，都是來一杯的好時機，社交場合中酒精更是不可或缺。

然而喝與不喝的選擇，卻經常成為社交場合出現的問題，連回答都需要小心翼翼。72歲的退休法務行政珊卓（Sandra）向費加洛報表示，她不喜歡苦也不喜歡酸，所以並不覺得酒好喝，但卻經常需要假裝喝酒，以免掃了大家的興。

她說，只要表明她不喝酒，氣氛就會一陣尷尬，避免不了的第一個問題必定是，「為什麼」。「若回答不喜歡酒的味道，大家都無法相信。從你拒絕喝酒開始，大家都會用同情的眼光看著你，好像你生病了一樣」。

社會學家戈索（Ludovic Gaussot）指出，在釀製葡萄酒國家如法國，享受美酒是一種文化。艾克斯-馬賽大學（Université d'Aix-Marseille）社會心理學教授羅莫那可（Gregory Lo Monaco）則向費加洛報解釋，「不喝酒的人會被視為奇怪或不正常，因為他們超越了社會規範。他們在團體的位置可能被質疑，透過取笑、侮辱，甚至排擠」。

拒絕喝酒似乎是場未戰先輸的戰爭，因為喝酒與不喝酒者間的鴻溝太大。珊卓嘆道，「我不需要解釋為何穿紅裙子，但為何卻要解釋不喝酒的原因？」她補充說，她不喝酒是與生俱來的，「如同我眼睛是藍色，是天生的」。

久而久之，珊卓會點一杯酒，假裝在喝，如此就不需要解釋自己為何不喝酒，「每次都要解釋很累人」。策略奏效，即使酒還剩滿滿一杯也無所謂。

28歲的尚（Jean）是法律系講師暨研究員，他也面臨同樣狀況，即使朋友接受他的選擇，但每次認識新朋友，都會有人勸酒：「來喝一杯啦，又不會死」。尤其在酒吧，他不喝酒的選擇還曾遭服務生嘲諷，並拒絕接受他點無酒精飲料。

尚說：「其他人對我杯中物太感興趣了，他們不喜歡我跟他們喝不一樣的東西，然而這又不甘他們的事。」

戈索分析，不喝酒者遇到社交困境與酒醉風險有關。喝酒等於要承擔揭露自己較不堪一面的風險，不喝酒的人因此可能被視為有秘密要隱藏，或者道德教化者。

面對飲酒的壓力，男性處境可能更艱難。戈索說，因為男子氣概與酒精的歷史連結留存至今。尚就譴責，曾有酒吧服務生跟他說，「給同性戀一瓶可樂」。

27歲的拉斐爾（Raphaël）也有同樣的經驗，他剛從護理師轉行加入憲兵，表示很快就在「一群邊勾肩搭背邊大口喝著啤酒的男性職場中」受到排擠。

一次歡送會上，一名老鳥因他沒喝酒保持清醒而打他，並侮辱他是同性戀。自此，拉斐爾選擇盡量遠離歡送會，慢慢成為社交邊緣人。

儘管作為美酒之國，法國酒消費量卻在過去60年間大幅下降。根據法國政府數據，1961年，每人平均酒精消費量為26公升，而近年該數字則降為10.4公升。

「一月無酒月」是2013年由英國Alcohol Change UK發起的挑戰活動，近年已成國際風潮，每年都有近百萬人加入挑戰，其目的是在年底假期後的一月，盡量減少飲酒，嘗試改變生活習慣。（編輯：高照芬）1110122

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