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挺台受中打壓 立陶宛設立1.3億歐元基金救企業

2022/1/22 10:56
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（中央社維爾紐斯21日綜合外電報導）立陶宛正在設立1.3億歐元的貸款基金，幫助受到中國經濟報復措施影 響的企業。立陶宛允許台灣在該國首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，面臨來自中國的經濟壓力。

立陶宛去年同意台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛企業據報就無法向中國出口或進口商品。台灣是民主政體，中國宣稱台灣是其領土一部分。

中國已對跨國公司施壓，要他們與立陶宛斷絕關係，否則將被排除在中國市場之外。如此嚴厲的舉動，讓企業捲入政治爭端中，並將中國置於與歐洲聯盟（EU）發生衝突的道路上。

立陶宛經濟部今天在一份聲明中表示，歐盟競爭專員維斯塔哲（Margrethe Vestager）承諾立陶宛，將儘快審查立陶宛政府對這些企業的支持。

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除這個可以借給公司最高達1000萬歐元的基金外，立陶宛希望准許受到影響的企業，能受惠於即將設立的2億歐元借貸基金；該基金的設立，是要用來因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的影響。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在聲明中說：「中國的行動影響了整個歐盟單一市場，因此需要歐盟採取強而有力且一致的政策回應，來阻止這類行動。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110122

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