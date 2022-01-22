日九州外海地震規模6.6 數人受傷傳零星災情[影]

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本九州地方宮崎縣外海今天凌晨發生規模6.6地震，最大震度5強出現在大分縣與宮崎縣。日媒報導，截至上午8時止已傳出數人受傷，各地也回報零星物損及道路受阻等災情。

日本氣象廳表示，今天凌晨1時8分左右，宮崎縣外海日向灘發生規模6.6地震，震源深度推估約45公里，在大分縣大分市、佐伯市、竹田市、宮崎縣延岡市與高千穗町等地觀測到震度5強搖晃。

日本TBS電視台報導，大分縣政府表示，地震至今已造成轄內大分市及佐伯市4人受傷。大分市民回想地震發生當下時說，「晃得很厲害，很恐怖」、「幾乎沒辦法站著，東西全掉下來」。

影片來源：TBS NEWS

大分市內多處自來水管因地震破裂導致道路積水，相關單位已進行道路交管及搶修。部分地區傳出石牆及路燈損壞，大分縣政府正進一步統計災損狀況。

富士新聞網報導，這起地震在大分縣及宮崎縣都被觀測到震度5強搖晃，在大分縣已知有5人受傷，其中2人疑似受到骨折等重傷，另3人輕傷。大分市政府水道局表示，接獲10起自來水管破裂通報。

在宮崎縣的部分，也傳出至少4人因地震跌倒受傷。

日本放送協會（NHK）報導，這起地震在大分縣及宮崎縣出現震度5強搖晃，在熊本縣及高知縣也被觀測到震度5弱，各地都傳出零星災情。

在宮崎縣方面，有落石及傾倒樹木掉落到馬路上，部分路段一度禁止通行；一處市民體育館有超過10枚窗戶玻璃破裂，碎片掉落一地。

宮崎縣高千穗町一間超市架上的數十瓶紅酒等易碎物品掉落地面，損失可能多達數十萬日圓。

大分縣大分市內一處下水道蓋溢出大量自來水，一度造成馬路數十公尺長度淹水。在別府灣沿岸的「大分海洋宮殿水族館海之卵」停車場及附近道路，因為地震出現龜裂狀況。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110122

日本宮崎縣東部外海22日凌晨發生地震，大分市工人清理因地震倒下的路燈。（共同社）