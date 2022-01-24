歐盟商會：不能容忍中國干涉歐盟內部事務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林23日專電）為報復立陶宛允許「台灣代表處」設立，中國試圖阻止歐洲跨國企業使用立陶宛製造的零件，對此中國歐盟商會主席伍德克表示不能容忍中方干涉歐洲聯盟（EU）內部事務。

中國歐盟商會（The European Union Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Jörg Wuttke）接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，企業遇到這樣的情況，一下子對政治變得很敏感，重新檢視生產鏈；如此激進的措施前所未見，這是令人不安的發展。

他說，中國海關不處理從立陶宛進口的產品，迫使歐盟和各成員國協調行動，「不能容忍對歐盟內部事務的干涉」。

不過，伍德克也批評立陶宛允許成立以台灣為名的代表處，這是「對北京不必要的挑釁」，因為歐盟在外交上不承認台灣，台灣的代表處一般以首都台北命名。

在烏茲堡大學（University of Würzburg）教授中國經濟的學者費雪（Doris Fischer）表示，這件事迫使歐盟在美、中兩強競爭下選邊站，對歐洲可說是兩難。

她說，歐盟在許多領域缺乏共同的外交政策，成員國在行動前也沒有事先徵求歐盟同意的義務，因此立陶宛與中國的爭端對歐盟外交是考驗。

中國報復立陶宛與台灣關係升溫，不僅阻止立陶宛產品進口，也對歐洲跨國企業施壓，警告他們不能使用立陶宛產製的零件。

中國的經濟脅迫措施讓使用立陶宛零件的德國、法國等歐洲跨國企業高度不安。歐盟正加速反經濟脅迫措施的立法，並考慮向世界貿易組織（WTO）提告。（編輯：郭中翰）1110124