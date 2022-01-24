網拍巴黎恐攻中彈患者X光片 法國醫師恐吃官司

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國一名資深外科醫師因企圖在網路上拍賣2015年巴黎巴塔克蘭劇場恐攻案一名中彈受害者的X光片，不但面臨法律訴訟，且可能受到紀律指控。

法新社報導，整形外科醫師馬斯梅尚（Emmanuel Masmejean）在巴黎西南部的喬治龐畢度（Georges Pompidou）公立醫院執業。法國獨立調查媒體Mediapart網站昨天率先報導，馬斯梅尚未經這名患者同意，就把X光片當作數位藝術品出售。

馬斯梅尚將這張X光片放上專賣「非同質化代幣」（NFT）數位影像的交易平台OpenSea網站，售價約2776美元（約新台幣7.8萬元）。X光片顯示患者的前臂內部有顆子彈。有推特用戶寫道：「多數NFT是為了藝術，怎會有人這麼蠢？」

巴黎公立醫院集團（AP-HP）負責人葉許（Martin Hirsch）昨天在推特上證實將對這名外科醫師提出刑事醫療控訴，追究他這個「可恥」且「丟臉」的決定。

馬斯梅尚對Mediapart坦承犯下「錯誤」，宣稱他很後悔沒有徵求患者同意。

患者身分未對外公開，但報導形容是一名年輕女性，她的男友在2015年11月13日巴塔克蘭劇場（Bataclan）攻擊案中喪生。當時極端組織伊斯蘭國（IS）的槍手及炸彈客同步攻擊巴塔克蘭劇場、法國國家體育場（Stade de France）及若干餐廳和酒吧，奪走130條人命。

馬斯梅尚告訴Mediapart，他已撤掉這項拍賣。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110124