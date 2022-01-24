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日本增2.2萬例確診 327間托兒所防疫休園創紀錄

2022/1/24 18:06
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，今天日本全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2萬2374例；雖然新增確診數較前幾天低，但已有327間托兒所因疫情休園，創新高紀錄。

日本因週末醫院等檢驗機構休假等因素，週一通報的確診病例數通常較其他日子來的低。

日本今天新增確診2萬2374例、死亡7例；加上機場檢疫與郵輪等病例數，累計確診220萬3344例、死亡1萬8530例。另外重症患者今天共430例。

東京都今天新增8503例，比上週一大增至約2.3倍，創週一新高紀錄。

厚生勞動省表示，統計截至本月20日時，已有27個都道府縣的327間托兒所或幼兒園，因為職員或兒童染疫而全面休園。過去在第5波疫情時，最多是去年9月2日有185間休園，這次327間已寫下最高紀錄。

報導說，本月6日時僅7間休園，一週後的1月13日擴大到14個都道府縣、86間休園，再到20日的327間，短短2週內疫情急速擴大，對幼兒保育工作造成很大的影響。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1110124

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