Omicron衝擊服務業 1月歐元區PMI降至11個月新低

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）馬基特公司（IHS Markit）今天公布，1月歐元區採購經理人指數（PMI）降至11個月來最低點，反映新的COVID-19防疫限令衝擊消費支出，導致歐元區經濟成長速度劇減。

受到密切關注的馬基特月度調查結果顯示，歐元區PMI由去年12月的53.3點再降至1月的52.4點，相較於去年8月高達59點。50點以上代表仍在成長。

馬基特表示，歐元區經濟成長減速，完全是服務業造成；反觀製造業受惠於供應鏈問題趨緩，活動大增。

馬基特指出，傳染力高的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株引發歐洲確診數飆新高，導致必須與消費者面對面的服務業因員工無法來上班或持續實施社交距離措施，而活動中斷。這也使得歐元區經濟復甦面臨新的阻礙。

馬基特首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）說，觀光、旅行和休閒產業「受打擊尤其嚴重」，但經濟其他部分所受衝擊「相對輕微」，因此Omicron總體影響「目前為止看來比前幾波（疫情）更不嚴重」。

不過，不同國家的情況各有差異。馬基特舉例，歐元區最大經濟體德國1月活動成長反彈，拜工業生產躍增及服務業恢復擴張之賜。

另一方面，法國經濟活動成長卻降至去年4月以來新低，其中工業活動規模幾乎原地踏步，受Omicron打擊的服務業表現也減弱許多。（譯者：張正芊）1110124