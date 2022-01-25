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英國防疫新階段 完整接種疫苗旅客不再強制採檢

2022/1/25 10:10（1/25 10:29 更新）
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英國政府24日聲稱防疫策略進入「新階段」，將對完整接種疫苗的入境旅客取消COVID-19強制篩檢措施。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）
英國政府24日聲稱防疫策略進入「新階段」，將對完整接種疫苗的入境旅客取消COVID-19強制篩檢措施。（圖取自facebook.com/HeathrowAirport）
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國政府今天聲稱防疫策略進入「新階段」，將對完整接種疫苗的入境旅客取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）強制篩檢措施，也不要求未接種疫苗的旅客自我隔離。

目前，完整接種疫苗的入境旅客必須在兩天內接受側流抗原篩檢；而未接種者必須自我隔離10天，並在旅行前後接受多次篩檢。

法新社報導，英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）向國會議員概述規定變更。他說，政府將自2月11日起放寬上述要求，好讓旅行更便利、更省錢，也讓旅遊業者心裡感到踏實。

他說：「在我看來，很明顯地，在邊境替已接種疫苗旅客篩檢的措施已經不符當前需求了，所以我們要針對已接種者取消所有旅行相關採檢。」

夏普斯還表示，未接種疫苗的入境旅客須自我隔離的規定也將於2月11日廢止，但仍須在旅行前提供採檢陰性證明，並於入境英國後接受PCR篩檢。

他說：「這是一套恰當的制度，讓我們離正常狀態更近一步，同時維持重要的公共衛生保護措施。」

此外，英國將再接受16國的疫苗接種證明，包括中國和墨西哥；這意味著英國總共認可超過180國的疫苗接種證明。

夏普斯說：「我們正步入抗疫新階段，我們的未來取決於與地方性的COVID病毒共存，而不是保護英國不受大流行影響。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110125

▼英國每日新增確診數（7天平均）
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