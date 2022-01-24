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疫情12/300

譚德塞：今年有望結束疫情嚴重階段 未來須學習與病毒共存

2022/1/24 19:34（1/24 19:48 更新）
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世界衛生組織秘書長譚德塞24日表示，今年有望結束疫情的嚴重階段，但不應假設Omicron是最後一個變異株，未來須學習與病毒共存。圖為洛杉磯郊區一處篩檢站。（中央社檔案照片）
世界衛生組織秘書長譚德塞24日表示，今年有望結束疫情的嚴重階段，但不應假設Omicron是最後一個變異株，未來須學習與病毒共存。圖為洛杉磯郊區一處篩檢站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，COVID-19構成國際突發公衛事件將滿2年，若所有國家採取全面作為，今年有望結束疫情的嚴重階段，但不應假設Omicron是最後一個變異株，未來須學習與病毒共存。

世衛（WHO）今天召開年度執行委員會議，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在開幕致詞時表示，他2020年1月30日宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）構成國際突發公衛事件將滿2年，並強調當時在中國以外的病例不到100例，且沒有死亡病例。

譚德塞指出，但2年後全球共有約3億5000萬例確診病例，逾550萬人死亡；自9週前首次辨別Omicron變異株以來，全球已向世衛組織回報逾8000萬病例，在上周平均每3秒就有100起病例，每12秒就有1人因染疫死亡。

他說，如果各國採取全面作為抗疫，今年有望結束疫情大流行的嚴重階段，但這須達成各國70%人口接種疫苗的目標，且民眾均能獲得診斷、氧氣和抗病毒藥物，以有效的管理降低死亡率。

譚德塞認為，現在假設Omicron是最後一個變異株的想法是很危險的，在可預見的未來，國際社會須學習與病毒一起生活，各國都處於不同處境，必須以謹慎、循序漸進的方式，合作走出大流行的嚴重階段。（編輯：周永捷）1110124

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