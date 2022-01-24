比利時民眾反防疫管制 5萬人抗爭與警方槓上

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）數以萬計不滿防疫管制的比利時民眾今天聚集首都布魯塞爾抗爭，群眾行經歐盟總部附近，維持秩序的警察發射強力水柱與催淚瓦斯試圖驅散他們，部分民眾和警方爆發衝突。

路透社報導，比利時警方說，約莫5萬人參加這次的集會遊行。

起初還算平和，抗議民眾高喊口號並湧上街頭，揮舞著氣球和「我們想要重獲自由」及「不要COVID奴隸票」的標語，這是指參加若干活動需要出示疫苗通行證的防疫管制。

在場目擊的路透社記者說，因參加遊行民眾闖入三明治店舖及歐盟對外事務部門的建築物，隨後爆發衝突，警方說，超過60人被逮捕，3名員警與12名示威抗議民眾送醫救治。

儘管確診數創紀錄，比利時當局於21日宣布略為放寬防疫管制，不過仍要求民眾5個月後必須接種疫苗加強劑，以維持現行上酒吧、戲院等其他許多公共場所仍須攜帶疫苗通行證的防疫措施。

今天在布魯塞爾的場面令人回想起去年11月，當時約有3萬5000人走上街頭，同樣也是爆發警民衝突。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特發文，感謝維持秩序的員警，並譴責「毫無意義的破壞及暴力」，並附上一張他站在破損玻璃前的照片。

當警察進入歐盟總部附近的公園，有些抗議民眾施放爆竹，鎮暴警察發射強力水柱，面對警方的強勢驅離，民眾則是高舉「我不是反疫苗，我是反獨裁」的標語。

比利時正因應第5波疫情，預計至少數週內還不會達到高峰，目前89%的比利時成年人已完整接種疫苗，另有67%已接種加強劑。（譯者：曹宇帆）1110124