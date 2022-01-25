因應通膨壓力 新加坡央行再度緊縮貨幣政策

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）新加坡金融管理局（央行）今天表示，基於外部及國內成本壓力快速累積，預期星國核心通貨膨脹率短期內將升高，同時也宣布緊縮貨幣政策，加快新幣升值步伐，以確保中期價格穩定。

金融管理局去年10月宣布，將新幣名目有效匯率（NEER）的斜率（slope）微幅調高。當時斜率為零，調高即代表升值。

時隔3個多月，金融管理局今天又突然發布貨幣政策聲明，再次宣布緊縮貨幣政策，將新幣名目有效匯率的斜率微幅調高，可波動範圍及軸心則維持不變。

據先前報導，新加坡以新幣名目有效匯率而非利率作為主要貨幣政策工具，藉由調整斜率、寬度和中點，決定新幣對新加坡主要貿易夥伴貨幣的走勢。

金管局指出，基於外部及國內成本壓力快速累積，預計新加坡核心通膨率短期內將升高。隨著供應緊繃的情況緩解，預期今年下半年的核心通貨膨脹率將從上半年的高位下降，但偏高的風險仍存在。

金管局與新加坡貿工部昨天發布聯合新聞稿表示，星國去年12月整體消費者物價指數（CPI）年增率為4%，高於11月的3.8%，這主要反映核心通貨膨脹率和住宿費用上揚。

星媒報導，這也創下自2013年2月以來的最高紀錄。2013年2月星國整體通貨膨脹率為4.9%。

金管局表示，疫情及地緣政治動盪對全球供應鏈的影響都增添通貨膨脹的風險。去年10月至12月，星國核心通貨膨脹加劇，能源價格進一步上漲，許多貨品及服務的價格也都上揚。

導致全球及區域通膨的因素可能會持續一段時間，金管局考量國內外情勢後，調整2022年星國的通膨預測；核心通膨的預測從先前1%至2%調高至2%至3%，整體通膨預測從1.5%至2.5%調升到2.5%至3.5%。

金管局通常在每年4月及10月發布貨幣政策聲明。（編輯：高照芬）1110125