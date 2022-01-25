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與烏克蘭關係緊張 俄在邊區、克里米亞半島軍演

2022/1/25 22:16
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天表示，已在俄國南部靠近烏克蘭的區域以及克里米亞半島（Crimea）展開演習，一共投入約6000名部隊，以及至少60架戰機。

俄羅斯南部軍區則形容這次實彈演習為戰備檢查。

西方國家指控，現在俄國在烏克蘭邊界集結10萬兵力，可能準備侵略這個親西方鄰國。俄羅斯大舉陳兵已使東西方關係陷入冷戰結束以來最大危機。

俄國國防部今天透過聲明表示：「各單位將演練多種任務，包括組織全面支援戰術演習。」

「（這次）戰鬥射擊操演也將出動各種飛航形式、飛彈師，以及黑海艦隊（Black Sea Fleet）與裏海艦隊（Caspian Flotilla）的艦群。」

俄國新聞通訊社引述國防部報導，戰機和轟炸機將演練空襲「最大距離目標」和其他任務。

演習地點在原屬烏克蘭、被俄國併吞的克里米亞半島，以及俄國南部的羅斯托夫（Rostov）和克拉斯諾達（Krasnodar）地區。

目前尚無跡象顯示，這次演習會持續多久。

克里姆林宮稍早另表示，在美國要求8500名官兵待命、準備部署至歐洲後，正極度憂心關注最新動向。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110125

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