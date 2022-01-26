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財政風險大 IMF籲薩爾瓦多撤比特幣法定貨幣地位

2022/1/26 11:32
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天呼籲薩爾瓦多改變作法，停止把比特幣（bitcoin）列為法定貨幣，並指這個加密貨幣存有「巨大風險」。

中美洲國家薩爾瓦多去年9月率全球之先採用比特幣，將比特幣作為與美元並用的法定貨幣，允許消費者用它來作各種交易。

比特幣近日在華爾街大跌，波動更加劇烈，將去年屢創新高的一段漲幅回吐出一大部分。

國際貨幣基金工作人員過去就曾籲請薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele），對於比特幣被放在薩國財政核心位置一事重新考量。

最新這起聲明出自國際貨幣基金董事會，且措辭嚴厲許多；董事會是由美國等成員國代表所組成。

根據聲明，董事會「敦促（薩爾瓦多）當局應取消比特幣的法定貨幣地位，以縮減比特幣法的範疇」。

IMF董事會「強調使用比特幣財政穩定性、財政誠信及消費者保護上存有巨大風險」。

比特幣今天交易價約3萬7000美元，比去年11月的歷史新高6萬7734美元腰斬一半。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110126

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