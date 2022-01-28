美國男子不打COVID疫苗 醫院拒為他動換心手術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓27日綜合外電報導）一家波士頓醫院拒絕為未接種COVID-19疫苗的患者進行心臟移植手術。醫學倫理專家指出，可移植器官為數甚少，醫院傾向將其給予術後生存機率更高的已施打疫苗者。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）一名發言人透過聲明向法新社證實，在該院接受器官移植的人「需要」接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

這名遭醫院拒絕手術患者的父親佛格森（David Ferguson）現身美國有線電視新聞網（CNN）與美國廣播公司（ABC）頻道，分享其家庭遭遇。

佛格森的31歲兒子一直在布里翰婦女醫院排隊等待心臟移植，但他拒絕接種疫苗。佛格森表示，他的兒子已經到了「死亡邊緣」，被推至等待移植手術的極限。

佛格森告訴美國廣播公司：「這（打疫苗）有點違背他的基本原則，他不贊成。」

「這（要求接種）是他們執行的一項政策，因此，由於他不打疫苗，他們把他從心臟移植名單上除名。」

布里翰婦女醫院在聲明表示，院方「要求施打幾種美國疾病管制暨預防中心（CDC）推薦的疫苗，包括COVID-19疫苗」。

考慮到移植候選者的免疫系統在術後會受到嚴重抑制，院方並要求，「他們的生活型態行為得為成功手術創造最佳機會，並優化移植後患者的存活率」。

紐約大學（New York University）醫學倫理學家卡普蘭（Arthur Caplan）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），人類經過任何器官移植手術後，免疫系統幾乎都會被迫停止運作，COVID-19病毒恐在這時候奪走患者性命。

「（可移植）器官相當稀有，當已施打疫苗者術後生存率較高，他們（醫院）不會把器官分配給生存機率低落的人。」

佛格森的兒子仍在布里翰婦女醫院接受治療。佛格森表示，他尊重兒子的決定，並計畫為其轉院。提起兒子的病情，佛格森表示，「但我們的時間不多了」。

美國已通報超過7000萬例確診和逾87萬人病歿，但僅62%人口完整接種疫苗，部分原因是於疫苗議題上存在深刻政治分歧。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110127