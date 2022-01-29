韓國單日確診1.7萬人 連5天創新高

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）截至今天凌晨零時，韓國境內確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數新增1萬7542例，連續5天刷新最高紀錄，累計突破80萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，新增確診病例中，1萬7349例為社區感染，193例為境外移入；首爾、仁川及京畿道等首都圈地區社區感染案例連續兩天突破萬例，來到1萬1353例。

非首都圈地區以大邱875例為最大宗，其次為釜山804例，除世宗市及濟州道外，其他一級行政區社區感染人數都在200至近700例。

傳染力為Delta病毒兩倍的新變種病毒Omicron疫情在韓國境內迅速擴散，是確診人數快速上升的主因。為避免醫療體系崩潰，韓國防疫當局已調整相關措施，無症狀及輕症患者皆以居家治療為主。截至今天凌晨零時，居家治療案例較前一天增加7649例，來到5萬8276例。

重症患者數及病歿人數則尚未出現增勢，重症患者有288例，較前一天減少28例；病歿人數則增加34例，累計6712例。

韓國最新單日確診人數與一週前數字相比達2.5倍，也是兩週前的4倍。在人口移動量較大的春節連假前後，韓國單日確診人數預期將超過2萬例。（編輯：馮昭）1110129