日本北海道低溫近零下30度 比冷凍庫還冷

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本民間氣象公司Weather Map表示，日本今天許多地方清晨低溫都在攝氏零度以下，其中以北海道最冷，不僅出現「比冷凍庫還冷」的零下29.3度低溫，連白天高溫都不到零度。

日本這幾天受到今年冬天最強寒流影響，從北海道到九州地方都出現零度以下低溫。

除了低溫，靠太平洋側地區天氣晴朗、空氣乾燥，關東地方甚至有部分地區相對濕度不到20%，除了必須小心火燭外，也要多留意肌膚與喉嚨可能出現的不適。

日本電視台報導，北海道今天受到上空寒流及輻射冷卻效應影響相當嚴寒，許多地區都創今年冬天最低氣溫。

北海道中頓別町今天上午出現零下29.3度低溫，陸別町低溫也低到零下29.2度，許多地方都創本季當地最低溫紀錄。

由於強烈寒流今天仍滯留北海道上空，白天氣溫依舊很低，旭川、網走及札幌等地最高溫也不過零下5度。

TBS電視台報導，陸別町居民說，昨晚還沒這麼冷，但今天清晨非常冷。

另外，今年冬季首批流冰抵達知床半島斜里町海岸，宇登呂漁港附近海面一眼望去都是密密麻麻的流冰。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110131