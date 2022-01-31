英阻入侵烏克蘭擬制裁俄國企業 莫斯科矢言報復

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）克里姆林宮今天譴責英國打算制裁俄羅斯企業、以嚇阻莫斯科入侵鄰國烏克蘭，並矢言必要時將予以報復。英國首相強生今天稍晚則將和俄國總統蒲亭通話。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天告訴天空新聞網（Sky News），英國將在下週公布新法案來擴充制裁手段，使得「任何有利於克里姆林宮與俄羅斯政權的企業」可能被鎖定，「蒲亭（Vladimir Putin）的寡頭企業家將無處可逃」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示：「倫敦這番言論令人非常擔憂，且不僅對我們的企業而言如此。這證明倫敦方面有相當大的不可預測性，對國際金融結構構成嚴重關切因素。」

培斯科夫稱英國舉動是「毫不掩飾對企業的攻擊」。他說：「英國內閣實際上是在威脅自家大企業。盎格魯-撒克遜人正在大大激化歐陸的緊張局勢。」

培斯科夫還表示，若俄羅斯企業遭到制裁鎖定，莫斯科將以「報復措施」回應，而「這些措施將基於我們自身的利益」。此外他未提供更多細節。

莫斯科在烏克蘭邊境部署數以萬計兵力後，俄羅斯與西方國家之間的關係降至冷戰以來最低點。北大西洋公約組織（NATO）和歐洲成員國擔憂俄國正計劃入侵烏克蘭，因而探索在當地擴大軍事部署可能性。

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英相強生（Boris Johnson）的發言人今天表示，強生預計今天下午與蒲亭對話。這是倫敦就烏俄緊張局勢試圖向莫斯科施壓的一環。發言人還說，強生與特拉斯將在明天前往烏克蘭。

在美俄關係也因烏克蘭問題高度緊繃之際，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在記者會宣布，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過電話交談。（譯者：張璦/核稿：張正芊）1110131