日本F-15戰機失聯疑墜海 持續搜救兩名飛行員

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本一架F-15戰機今天傍晚在日本海上空雷達光點消失，防衛省從在附近海面上發現疑似機體碎片物體，研判戰機可能墜海，相關單位正持續搜救機上兩名飛行員。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、時事通信社報導，防衛省表示，隸屬日本航空自衛隊小松基地的一架F-15戰機，今天傍晚約5時30分為進行訓練起飛，並在起飛後不久失聯；F-15雷達光點消失空域位於小松基地西北西約5公里外日本海上空，已知機上有兩名飛行員。

根據截至目前的搜索，已在該空域附近海面上發現像是機體碎片的物體，防衛省研判戰機有可能墜海，航空自衛隊已派出搜索機及救難直升機進行搜救。

日媒稍早報導，根據防衛省官員表示，目前接獲搜救人員發現海上有人、正進行救助的情報，但並不清楚人員數量及是否平安等細節，正加速確認中；不過，稍晚的報導已將上述內容移除。

航空幕僚監部（相當於空軍司令部）表示，這架F-15原訂在日本海上方空域進行訓練，雷達光點消失在從小松基地起飛不久後。

金澤海上保安部表示，雷達光點消失同一個時間點，在石川縣加賀市一處漁港的人員通報「在日本海的海面上看到紅色的光」；海上保安廳已派出3艘巡邏船等船隻前往該海域。

F-15是航空自衛隊主力戰機，全日本各地基地共部署約200架，負責緊急升空戒備等任務。失聯的F-15隸屬「飛行教導群」，通稱為「假想敵部隊」，主要負責飛行員戰術訓練，由日本各地精銳飛行員組成，經常被派到日本各部隊在空戰訓練中扮演假想敵。

日本氣象廳表示，小松基地所在地的石川縣小松市，今天受到冬季型態氣壓分布及上空寒流等影響，大氣狀態並不穩定。

氣象廳雷達顯示，下午5時左右的小松基地附近疑似持續降下小雨；陸地上的資訊顯示，鄰近小松基地、設置自動氣象數據採集系統（AMeDAS）的小松市，在下午5時過後觀測到每秒4.9公尺的瞬間風速。

共同社報導，如果這次F-15確實失事的話，將是航空自衛隊繼2019年4月三澤基地F-35匿蹤戰機以來，再度發生墜機事件。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1110131