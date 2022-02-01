COVID-19全球最新情報2/1

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（中央社台北1日電）加拿大總理杜魯道和英國外交大臣特拉斯先後宣布確診COVID-19，目前狀況良好。COVID-19流行以來，慢性病患始終有重症的高風險，Omicron即便輕症較多，但對有慢性病史者而言仍是一種致命的病毒。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間1日上午7時，全球至少566萬9701人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億7657萬1514人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心1月31日表示，國內新增55例COVID-19病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，無新增死亡；本土個案中高雄有9例、桃園7例、北市1例。

指揮中心統計，截至目前國內累計567萬3543例COVID-19相關通報（含565萬4537例排除），其中1萬8790例確診，分別為3671例境外移入、1萬5065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計127例移除為空號。

另外，外交部1月31日表示，台灣捐贈索馬利蘭15萬劑國產高端疫苗順利運抵，由索國衛生部長及駐索馬利蘭代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅震華向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。

桃園美甲工作室爆發COVID-19群聚，台北市衛生局1月31日表示，有3名確診者曾到京站、士林夜市等公共場域，已發送2885封細胞簡訊給足跡重疊的民眾，提醒注意自身健康狀況。

台北市政府也宣布，電影院2月1日起禁止飲食，餐廳內用則呼籲遵循2.5級的防疫指引，未打滿2劑疫苗建議外帶或外送。

● 中國

中國國家衛生健康委員會網站通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告1月30日新增確診病例58例，其中境外輸入病例18例，含3例由無症狀感染者轉為確診病例。

截至1月30日24時，中國現有確診病例1937例，累計治癒出院病例9萬9500例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6073例，現有疑似病例4例。

現在北京冬季奧運會即將登場。根據路透社，過去的4天裡，中國在涉奧人員中檢測出約119例COVID-19個案，當局實施「閉環」泡泡，以將參與者、工作人員和媒體，與公眾隔離。

● 香港

香港1月31日新增92例COVID-19確診病例。在這些新病例中，80例為本土傳播，其中13例源頭不明。此外，12例為海外移入案。

另外，香港行政長官（特首）林鄭月娥說，她已接受民政事務局局長徐英偉請辭，並將報請北京中央免除其職務。徐英偉是首位因防疫問題而下台的香港官員。

徐英偉1月3日在COVID-19第五波疫爆發之前，應邀參加一場生日派對，期間並未遵受防疫規定，在輿論壓力下，他向特首請辭。

林鄭月娥另表示，因為疫情關係，她不會出席2月4日的北京冬奧開幕式。

● 日本

東京都1月31日新增1萬1751例COVID-19確診病例，創週一新高紀錄；目前東京都專用病床使用率已攀升到49.2%，非常逼近東京都政府啟動檢討是否籲請中央發布「緊急事態宣言」的50%門檻；且65歲以上高齡者染疫人數急速增加，一週染疫人數已超過去年高峰時一個月人數。

日本放送協會（NHK）報導，首相岸田文雄1月31日談到是否對東京都發布「緊急事態宣言」時說，至少目前中央政府還沒有進行檢討。

岸田說，中央已在東京都實施「防止蔓延等重點措施」，將確認實施效果並關注疫情發展等，在跟地方政府進行合作的同時來進行綜合判斷，這是中央政府基本的想法。

為防止疫情擴大，日本政府呼籲民眾及早施打疫苗追加劑。日本政府在東京、大阪各設一座大型疫苗接種中心，由自衛隊負責運作，其中東京的大型接種中心於1月31日重啟。民眾必須先打專線電話或透過專設的網站預約。

● 韓國

韓聯社1月31日報導，截至當天零時，境內COVID-19確診新增1萬7085萬例，累計達84萬5709例。

單日新增病例較前一天減少444例。分析認為，這主要受週末及節假日檢測量減少的影響。

新增死亡病例23例，累計6755例，平均致死率0.8%。現有重症患者277例，與前一天持平。

另外，韓國人氣團體防彈少年團（BTS）所屬經紀公司Big Hit Music發表聲明，成員智旻1月30日出現腹痛及輕微喉嚨痛症狀，前往醫院急診室接受PCR檢測，確診感染COVID-19，同時診斷出急性盲腸炎。

● 印尼

印尼1月31日通報新增1萬185例COVID-19確診個案，連續第3天破萬，新增17人不治，治療或隔離中患者約6.8萬人。當天新增確診仍集中在雅加達，達5268例，近3日單日新增確診數都超過5000例。

衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）稍早在記者會說，這波疫情高峰預計在2月底出現，民眾應減少外出。

負責檢討防疫政策的海洋事務投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出，先前較嚴格的隔離政策成功減緩病毒自境外移入的威脅，但因本土案例增加，感染Omicron變異株的潛伏期約3天，因此入境隔離天數由7天減少為5天，入境外籍旅客須完整接種疫苗，未完整施打疫苗的印尼公民可入境，仍隔離7天。

盧胡特強調，峇里島的旅遊業持續受疫情重創，自去年10月開放19個國家完整接種疫苗的旅客入境後，2月4日起將再開放國際航班降落峇里島，帶動復甦。

● 印度

印度衛生部通報，境內新增20萬9918人確診COVID-19，自疫情爆發以來累計4130萬人染疫，高居全球第2，僅次於美國。

路透社報導，印度24小時期間新增959人病故，COVID-19累計奪去49萬5050條性命，高居全球第3，僅次於美國和巴西。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）COVID-19篩檢結果呈陰性，但她將持續根據衛生守則自我隔離直至2月1日深夜。

路透社報導，阿爾登從凱里凱里（Kerikeri）飛往奧克蘭（Auckland）時因接觸確診者，1月31日接受檢測。

阿爾登發言人說：「總理COVID-19結果呈陰性。為遵守衛生部守則，她將持續自我隔離直到週二，2月1日為止，公共衛生若有其他建議也會予以遵守。」

● 澳洲

澳洲1月31日通報兩週來最低的單日COVID-19死亡病例，新增確診也持續下滑。

路透社報導，澳洲新增44人死亡，自疫情爆發以來死亡病例累計有3754件，遠低於其他已開發國家。而1月31日新增近3萬4000人確診，至今累計250萬人確診，其中約230萬例都是因為去年11月Omicron而染疫。

澳洲符合資格的民眾中，約2/3已施打追加劑。

※ 歐洲

● 英國

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）1月31日證實自己COVID-19檢測呈陽性，目前正在居家隔離。

特拉斯透過社群網站推特（Twitter）發文說，「我今晚COVID篩檢呈陽性。幸好我已經打了3針，居家隔離期將遠距辦公。」

特拉斯稍早還在國會宣布俄羅斯如果入侵烏克蘭的因應計畫，她原定本週出訪基輔，為緩減危機的一環。

● 俄羅斯

俄羅斯當局說，隨著Omicron變異株在境內擴散，俄國1月31日通報的單日確診數再創紀錄，來到12萬4070例，比前一天的12萬1228例還要多。此外，過去24小時又新增621人病故。

● 義大利

義大利31日通新增5萬7715人確診，遠低於前一天的10萬4065例。另外，義大利新增349人病故，高於前一天的235人。

自疫情2020年2月爆發以來，義大利累計確診病例達1098萬件，累計死亡病例達14萬6498件，在歐洲排僅次於俄羅斯與英國的第3高，在全球則排第9高。

※ 美洲

● 加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）31日表示，他的COVID-19檢測呈陽性，但他感覺良好，在遵循公衛指引的同時將繼續遠距工作。

自疫情爆發以來，加拿大記錄到超過290萬例確診，逾3.3萬人病逝。

● 美國

「紐約時報」指出，美國有超過一半的人至少患有一種慢性病，儘管Omicron在全球健康人群裡大多造成輕症，但對大部分慢性病患而言則是另一回事。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）26日警告，確診居高不下仍構成嚴重醫療負荷，「重點是，症狀大多較輕不能與『輕症』畫等號，仍無法忽視衛生體系吃緊與可觀的染疫病故，極易傳染的Omicron可是每天能製造近2000人病故的變種」。

公衛專家表示，Omicron流行期間的確診住院病患雖大多是沒打疫苗者，但有些打過疫苗的慢性病患確診後變重症的風險仍高，還恐加重本身的慢性病變，都會增高這些人的住院機率。

● 墨西哥

COVID-19繼續侵擾墨西哥，當地衛生單位1月30日通報新增1萬3926人染疫，自疫情爆發以來累計493萬69人確診。

當局並通報新增131人死亡，累計30萬5893人病故。

當局一再強調，實際染疫與死亡數據可能更高。（編輯：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110201