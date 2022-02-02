美籲外交解決問題 北韓：撤回敵對政策才能對話

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）北韓與南韓及美國關係僵局持續，面對美國不斷呼籲以外交及對話方式解決問題，北韓外務省今天發文重申希望美國先撤回對北韓的敵對政策。

北韓外務省今天在官方網站上發文，指美國在吵著要「外交解決」、「對話」之前，應先停止對北韓的軍事威脅，並撤回對北韓的敵對政策。

北韓外務省主張，朝鮮半島的緊張情勢激化，都源於美國採取的對北韓敵對政策；並批評韓（南韓）美軍演未如先前承諾的中止，反而在近幾年間實施上百次，將攻擊性軍事手段及戰略性核武引進朝鮮半島周邊地區，嚴重危及北韓國安。

文中引述中國外交部相關人士說法指出，美國應放棄目前的「制裁萬能論」，以實質做法解決北韓正當且合理的憂慮。

北韓與美國及南韓的實質對話斷絕已久，北韓勞動黨日前會議中提出重新檢視當初為與美國建立互信關係所採取的多項措施，包括核試驗、發射洲際飛彈等目前中斷的活動都可能重啟。

平壤當局先前希望藉由中止核試驗、停止發射洲際飛彈等「善意措施」，爭取美國制裁放緩；但美方堅持「無條件下進行對話」，雙方僵持不下。

韓聯社報導指出，北韓外務省今天發文，可能是因為美國國防部發言人柯比（John Kirby）日前表示，美國一直希望在沒有條件前提下進行對話，但金正恩方想「走別的路」。

北韓今年1月就進行7次飛彈試射，其中在1月30日發射的火星12型中遠程彈道飛彈射程可達到美國關島。（編輯：馮昭）1110202