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人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證

2022/2/2 18:22
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（中央社香港2日綜合外電報導）「人權觀察」組織研究員、專研性別平權的美國法學學者索瑞遜今天表示，他獲香港大學聘任授課，結果遭港府拒發簽證，因而失去教職，此案也引發外界對香港學術自由的關切。

法新社報導，在亞洲高等學府中，香港大學排名向來名列前茅，不過2019年爆發大規模民主示威運動後，香港各大學發現，北京鎮壓異議分子，他們也無法倖免。

索瑞遜（Ryan Thoreson）表示，他於去年獲香港大學法律學院聘用為助理教授，負責教授人權法。先前受到COVID-19疫情影響，他一直在透過線上遠距授課，並於5個月前開始申請入港簽證，惟近日簽證遭拒，他也失去港大的教職。香港大學是當地歷史最悠久的最高學府。

他告訴法新社：「（港府）並未說明拒簽原因，僅在入境事務處官網上公告申請遭拒。」

索瑞遜曾在美國耶魯大學（Yale University）任教，目前擔任人權觀察（Human Rights Watch）性別平權研究員。該組織曾屢次批判中國的人權紀錄，包括在香港鎮壓民運。

人權觀察組織則聲稱，此舉再度重創香港學術自由重鎮的聲望。

人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）表示：「香港當局拒發簽證給學者之舉，目的就是要將學術機構『習近平化』，這實在非常可惜。」

由於政府聲稱愛國教育有待加強，中國在香港的鎮壓行動已波及從小學至大學的各級教育單位。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1110202

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