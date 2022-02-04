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阿根廷總統會晤蒲亭 深化兩國戰略夥伴關係

2022/2/4 02:41（2/4 03:00 更新）
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯3日專電）阿根廷總統費南德茲3日於莫斯科會晤俄羅斯總統蒲亭，強化重建兩國多方面關係，並尋求俄方於經濟方面的深度合作。

阿根廷此次總統外訪俄羅斯，著重政治、經濟、商業、文化和人道主義問題上的全面戰略夥伴關係和發展前景，以及共同防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大。

費南德茲（Alberto Fenandez）說，2003年到2015年，阿根廷試圖擺脫與美國關係的束縛，並認為與國際貨幣基金組織的債務及美國影響著阿根廷經濟，因此主張必須建議新的多邊關係，他深信俄羅斯是阿根廷重要的策略夥伴。

「阿根廷是俄羅斯在拉丁美洲的重要合作夥伴之一。經濟關係不斷擴大，我們渴求合作，開拓新的交流範疇」

蒲亭（Vladimir Putin）回應說，阿根廷在深化貿易及經濟層面有很大的潛力。

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費南德茲於記者會說，阿根廷欠俄羅斯一份人情，在疫情危急缺乏疫苗時，感謝俄羅斯提供「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗及疫苗技術的交流，俄方則回應謝謝阿根廷成為拉丁美洲第一個通過使用衛星-V疫苗的國家，並恭賀阿根廷疫苗接種覆蓋率已達人口78%。

阿根廷總統與蒲亭會面後，預計4日動身前往北京，出席冬奧開幕式，並於6日與中國領導人習近平見面。（編輯：陳政一）1110204

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