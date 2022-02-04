更多編輯台推薦新聞：
書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

半導體缺貨拖累銷量 任天堂Switch仍破億台贏Wii

2022/2/4 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本遊戲大廠任天堂受全球半導體缺貨拖累，主力家用遊戲機Switch的2021年度預估銷量下修100萬台至2300萬台。不過Switch至去年12月已賣出1億345萬台，超越Wii的銷量。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，依據任天堂3日公布的數據，截至去年12月底，Switch在全球已賣出1億345萬台，正式超越任天堂過去最暢銷家用主機Wii的1億163萬台。

報導指出，Switch的強項是既可連接電視作為家用主機，也可隨身攜帶當作掌機，遊玩方式十分靈活。

不過任天堂同時也下修Switch的2021年度（2021年4月到2022年3月的日本會計年度）預估銷量，預料全球合計將銷售2300萬台，比去年11月預想的數字少100萬台，減少4.2%。

這是任天堂2021年度第2次下修Switch銷量，2次下修合計減少250萬台；下修主因是受到全球半導體缺貨的影響，任天堂修正預定出貨量所致。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

但因任天堂的遊戲軟體銷量仍持續長紅，即使主機預估銷量縮減，仍上修2021年度預估業績，預計營業額從去年11月預估的1兆6000億日圓（約新台幣3934億元）上修到1兆6500億日圓，淨利也從3500億日圓上修到4000億日圓。

任天堂社長古川俊太郎在線上記者會中表示，Switch的銷量未來仍將持續成長，銷售基礎也會比過去任何一台家用主機整備得更好。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110204

延伸閱讀
任天堂調高年度獲利預估 但下修Switch銷量展望
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族