半導體缺貨拖累銷量 任天堂Switch仍破億台贏Wii

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本遊戲大廠任天堂受全球半導體缺貨拖累，主力家用遊戲機Switch的2021年度預估銷量下修100萬台至2300萬台。不過Switch至去年12月已賣出1億345萬台，超越Wii的銷量。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，依據任天堂3日公布的數據，截至去年12月底，Switch在全球已賣出1億345萬台，正式超越任天堂過去最暢銷家用主機Wii的1億163萬台。

報導指出，Switch的強項是既可連接電視作為家用主機，也可隨身攜帶當作掌機，遊玩方式十分靈活。

不過任天堂同時也下修Switch的2021年度（2021年4月到2022年3月的日本會計年度）預估銷量，預料全球合計將銷售2300萬台，比去年11月預想的數字少100萬台，減少4.2%。

這是任天堂2021年度第2次下修Switch銷量，2次下修合計減少250萬台；下修主因是受到全球半導體缺貨的影響，任天堂修正預定出貨量所致。

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但因任天堂的遊戲軟體銷量仍持續長紅，即使主機預估銷量縮減，仍上修2021年度預估業績，預計營業額從去年11月預估的1兆6000億日圓（約新台幣3934億元）上修到1兆6500億日圓，淨利也從3500億日圓上修到4000億日圓。

任天堂社長古川俊太郎在線上記者會中表示，Switch的銷量未來仍將持續成長，銷售基礎也會比過去任何一台家用主機整備得更好。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110204