美動物實驗顯示 尚無必要研發針對Omicron加強針

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（中央社芝加哥4日綜合外電報導）美國政府研究人員今天表示，猴子實驗結果顯示，現有莫德納疫苗加強針與針對Omicron變異株的加強針防護力並無顯著差異，顯示目前可能不需研發專門對抗Omicron的追加劑。

路透社報導，在這項實驗中，猴子首先接種2劑莫德納藥廠（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，9個月後，再分別施打傳統莫德納第3劑或專門針對Omicron的加強針。

研究人員再測試猴子各方面的免疫反應，並讓牠們接觸病毒。研究發現，這兩款加強針對包括Omicron變異株在內等所有高關注變異株（VOC），都能產生「旗鼓相當且顯著增加的中和抗體反應」。

莫德納和輝瑞/BNT藥廠（Pfizer/BioNTech）都已開始進行針對Omicron加強針的人體臨床試驗。

研究報告共同作者、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）疫苗研究員杜克（Daniel Douek）接受電話訪問時表示：「這是非常、非常好的消息。這意味不需徹底重新設計疫苗，使其成為Omicron專門疫苗。」

杜克認為，原始疫苗及專抗Omicron的疫苗都有「交叉反應」功效，可以識別許多不同變異株，因此能夠發揮上述作用。

美國康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medical College）教授摩爾（Dr. John Moore）並未參與這項研究，但他表示，這項結果與針對Beta變異株的莫德納加強針所做測試結果相似。

他說：「猴類實驗數據通常具有很強烈的預測性，但還是得檢視人體實驗數據。」（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110205