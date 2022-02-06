屋漏偏逢連夜雨 氣旋又襲馬達加斯加數萬人受災

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（中央社馬達加斯加安塔那那利佛5日綜合外電報導）氣旋「巴茲萊」（Batsirai）今晚挾帶強風暴雨在馬達加斯加東岸登陸，這是這個非洲島國兩週來第2個風暴侵襲，居民通報停電且房屋被毀，數萬人受災。

兩週前，氣旋「安娜」（Ana）才剛重創馬達加斯加，造成將近60人喪生，多數在首都安塔那那利佛（Antananarivo）。法新社報導，1月底的這個氣旋造成至少13萬1000人受災，風暴也襲擊馬拉威、莫三比克和辛巴威，奪走數十條人命。

「巴茲萊」今天在首都東南方逾530公里的馬南扎里（Mananjary）地區登陸，恐讓災情雪上加霜。

一位氣象學家透過電話告訴法新社，「巴茲萊」約在當地晚間8時侵襲馬南扎里，但未提供更多細節。

馬達加斯加國家災害管理局人員則說，這是強烈熱帶氣旋，平均風速每小時165公里，陣風時速達235公里。災害管理局稍早表示，擔心有「嚴重且廣泛災損」。

英國廣播公司（BBC）報導，災害管理局表示，「巴茲萊」登陸一個多小時後，近2萬7000人被迫撤離家園。

災害管理局人員表示，已為災民準備住宿地點、食物和醫療服務，且搜救計畫早已就緒。

一名馬南扎里居民透過電話告訴路透社：「風很恐怖，這是我生平第一次碰上。馬南扎里從未遇過這種情況，而且浪很高。」

另有居民說，當地供電網絡被風暴摧毀，多處可見樹倒屋毀。

聯合國有關單位事前已在加強準備援助，讓救援飛機待命並儲備人道物資。

東岸城鎮瓦多曼得利（Vatomandry）有200多人擠在一棟華人所有的建築物一個房間裡，大家鋪墊子席地而睡。

社區領袖悲嘆缺乏乾淨用水，因為自來水公司在氣旋侵襲前就切斷供水，「民眾只能用髒水煮飯」，「政府務必協助我們，我們沒有得到任何資源」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110206