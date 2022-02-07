日本第3劑進度落後 岸田首度設每天百萬次目標

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相岸田文雄面對境內第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種進度落後，今天首度明確設定「盡可能早日達成1天100萬次接種的目標」。

日本境內COVID-19疫情延燒，本月5日單日新增確診病例逾10萬例；根據統計，截至本月4日止，日本只有約609萬人完成第3劑疫苗接種，占整體不過4.8%。

日本讀賣新聞報導，岸田今天上午在國會召集相關部會首長，對第3劑疫苗接種作業，明確指示「盡可能早日達成1天100萬次接種的目標」。

報導指出，岸田過去從未明示過接種次數的目標值，這次為扭轉接種速度太慢的現狀而明確指示目標。

日本經濟新聞報導，岸田在今天的眾議院預算委員會上表明，希望本月內盡速達成每天100萬次接種目標。為達成這個目標，岸田已指示厚生勞動大臣後藤茂之等人，希望尋求地方政府與企業配合。

有關由自衛隊負責大規模接種的大阪會場的接種次數，岸田也希望在14日時能增加到每天2500次左右；目前大阪會場每天最多接受960人預約。

岸田說，將舉全國、地方政府及企業之力強化相關作為，以在本月盡可能及早提高接種速度到每天100萬次作為目標。

他說，「作為岸田政府也揭示明確目標、團結一致，全力推動讓有意接種疫苗的民眾能早日接種」。

報導指出，岸田在此之前對設定疫苗接種次數目標抱持慎重態度；日本政府過去曾表示到2月底前，預計全國97%市區町村將能為有意接種第3劑的高齡者等人完成接種。

由於第3劑接種進度被認為落後，日本政府希望透過公布明確目標來加速疫苗接種速度。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110207