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Spotify執行長：強烈譴責喬羅根 但不會將他下架

2022/2/7 18:26
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（中央社斯德哥爾摩6日綜合外電報導）音樂串流服務龍頭Spotify先後傳出Podcast主持人散播疫苗假消息與種族歧視爭議，引來撻伐。執行長艾克說，他「強烈」譴責主持人喬羅根言論不當，但不會將他自平台移除。

路透社報導，艾克（Daniel Ek）今天在發給內部工作人員的信中做了以上表述。

稍早，喬羅根（Joe Rogan）為自己的不當言論在一週內第二度道歉，這一次是因為在網路上出現一段經過剪輯的影片顯示，喬羅根在節目中多次說出N開頭的種族歧視、侮辱字眼。

艾克表示，喬羅根與Spotify討論並針對Podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）內容進行反思後，決定刪除過去的部分集數，包括罔顧不同族裔人士感受的用語內容。

艾克表示：「我強烈譴責喬羅根所說的話…但我還是想清楚表達立場─我不認為讓他閉嘴是解決問題之道。」

艾克重申他對Spotify內容審查的立場，稱他認為針對發布內容，公司應該有明確界線；一旦有人發布越線的內容，公司確實應該採取行動。但他警告，將內容發布者噤聲將形成「滑坡效應」（意指一旦開始便難以遏止或控制的一系列事件或過程，通常會導致更糟糕的結果），因此他不打算將喬羅根下架。

先前，現年54歲、每集Podcast都擁有1100萬聽眾的喬羅根在節目中自稱不鼓勵年輕人接種疫苗，並提倡在藥品仿單標示外使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（Ivermectin）來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

此後，加拿大搖滾傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）和民謠音樂傳奇瓊妮密契爾（Joni Mitchell）等人要求從Spotify中刪除他們的音樂，以抗議Spotify淪為散布疫情不實訊息及陰謀論的平台。

受到散布假消息的批評拖累，上週Spotify的市值蒸發了逾20億美元。Spotify已表示，將針對所有COVID-19相關內容增添「內容諮詢」（content advisory）。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110207

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