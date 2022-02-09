日本皇室確診首例 瑤子女王染疫住院治療

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本皇室出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，今年38歲的三笠宮瑤子女王染疫，因中等症狀住院治療。她與其他皇族成員無密切接觸，姊姊彬子女王檢驗為陰性。

瑤子是已故大正天皇的曾孫女，現任日皇德仁的遠房堂妹。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，主管皇室事務的宮內廳昨天表示，瑤子本月7日起出現喉嚨痛等症狀，8日接受核酸檢驗（PCR），當天晚間確診，安排在宮內廳醫院住院。

宮內廳說，瑤子雖然沒有發燒，但出現疑為肺炎的症狀，今天下午2時許轉院到東京大學醫學院附設醫院，經診斷為中等症狀。

瑤子是日本皇室中首位COVID-19確診者，傳染途徑不明；她1月底曾前往皇居出席宮中祭祀，但判斷沒有傳染給日皇德仁等其他出席皇族的可能性。

目前其他皇族成員都沒有被判定為瑤子的密切接觸者，不過近日有與瑤子見面的姊姊彬子今天上午接受核酸檢驗，檢驗結果為陰性。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110209