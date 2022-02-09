英國外相赴莫斯科 警告俄國不選擇和平恐面臨制裁

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）英國外相特拉斯（Liz Truss）今天前往莫斯科，將向俄羅斯傳達克里姆林宮在烏克蘭危機中必須選擇和平道路，否則將面臨西方制裁的「重大後果」。

這是英國外相4年多來首次訪問俄羅斯，特拉斯將和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，同時也將呼籲莫斯科當局遵守國際承諾，尊重烏克蘭主權。

特拉斯今天展開兩天的訪俄行程，她在聲明稿中表示：「英國堅決支持烏克蘭的自由民主。」

「我將造訪莫斯科，敦促俄羅斯尋求外交解決，並表明俄羅斯再度侵略一個主權國家將會對相關各方造成重大後果。」

「俄羅斯可以選擇。我們強力鼓勵他們進行接觸、緩和緊張，以及選擇外交途徑。」

英國首相強生（Boris Johnson）上週造訪基輔，展現團結力挺之意。英國此前表示，願意增援北大西洋公約組織（NATO），在東歐部署軍力、武器、軍艦和軍機。

法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天在基輔會面後，克里姆林宮今天表示，烏克蘭危機的解決出現「正面訊號」。

馬克宏此行是歐洲領袖一連串外交努力的一部分，目的是化解俄羅斯侵略烏克蘭的威脅。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「出現了正面訊號，就是烏克蘭危機的解決可以只植基於履行明斯克協議。」他說的是2015年基輔當局和親俄的烏克蘭東部分離主義分子簽署的協議。

但他指出，澤倫斯基方面沒有表示烏克蘭當局願意「趕快」做出「基輔早就該做的事」。

培斯科夫表示：「因此，有正面的訊號，也有沒那麼正面的訊號。」

馬克宏昨天在基輔和澤倫斯基舉行聯合記者會時表示，他看到通往降低緊張的道路。

馬克宏說，澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都說仍承諾遵守明斯克和平協議。馬克宏7日才和蒲亭會面。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110209