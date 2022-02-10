英相訪北約回應派對門醜聞 期待警方完成調查

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）英國首相強生因唐寧街官邸曾違反防疫規定舉辦派對面臨下台壓力，他今天因烏克蘭危機訪問北約，但英國媒體仍追問他是否請辭，強生則以期待警方完成調查輕輕帶過。

烏克蘭與俄羅斯衝突持續緊繃，今天強生（Boris Johnson）親赴北大西洋公約組織（NATO），與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面討論英國與北約合作能提供的軍援，但在會後記者會上，強生還是被追問是否要因「派對門」醜聞下台。

英國媒體會中詢問強生，如果被發現犯法會辭職嗎？並強調這不是一個假設的問題。強生回答，警方必須完成調查程序，他期待完成。

英國媒體再進一步追問，強生依舊不表態，僅重覆表示，要等待警方完成調查過程。

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外媒報導，強生近期曾對心腹說將捍衛首相職位到底，只有火力強大的裝甲師能將他拖出首相官邸，不過對他表達不信任的同黨國會議員陸續增加，可能接近發起不信任投票的門檻。

英國政府被爆料在防疫期間多次違規開趴，其中2020年6月19日強生56歲生日當天，強生當時的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）邀請多達30名幕僚替強生舉行驚喜生日派對，但當時防疫規定僅允許最多6人在戶外空間社交聚會。（編輯：林憬屏）1110210