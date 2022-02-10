更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英相訪北約回應派對門醜聞 期待警方完成調查

2022/2/10 21:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）英國首相強生因唐寧街官邸曾違反防疫規定舉辦派對面臨下台壓力，他今天因烏克蘭危機訪問北約，但英國媒體仍追問他是否請辭，強生則以期待警方完成調查輕輕帶過。

烏克蘭與俄羅斯衝突持續緊繃，今天強生（Boris Johnson）親赴北大西洋公約組織（NATO），與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面討論英國與北約合作能提供的軍援，但在會後記者會上，強生還是被追問是否要因「派對門」醜聞下台。

英國媒體會中詢問強生，如果被發現犯法會辭職嗎？並強調這不是一個假設的問題。強生回答，警方必須完成調查程序，他期待完成。

英國媒體再進一步追問，強生依舊不表態，僅重覆表示，要等待警方完成調查過程。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外媒報導，強生近期曾對心腹說將捍衛首相職位到底，只有火力強大的裝甲師能將他拖出首相官邸，不過對他表達不信任的同黨國會議員陸續增加，可能接近發起不信任投票的門檻。

英國政府被爆料在防疫期間多次違規開趴，其中2020年6月19日強生56歲生日當天，強生當時的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）邀請多達30名幕僚替強生舉行驚喜生日派對，但當時防疫規定僅允許最多6人在戶外空間社交聚會。（編輯：林憬屏）1110210

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族