顧慮中國 日澳將深化安保防衛合作關係

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日本外務大臣林芳正（左）跟澳洲外交部長潘恩（右）12日會談，達成深化日澳安全保障共識以應對中國。（美聯社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正今天跟澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）會談，兩人除將進一步在日澳安全保障及防衛方面深化合作關係以應對中國，也確認將盡速彙整新共同宣言。

日本放送協會（NHK）報導，人在澳洲訪問的林芳正與潘恩會談約一小時，顧慮到中國強化海洋經略等議題，雙方咸認日澳所面臨安全保障環境更形嚴峻，就進一步在安全保障及防衛方面深化合作關係達成一致看法。

兩人也確認將盡速進行日澳在有關安全保障合作方面的新共同宣言彙整作業；有關讓自衛隊與澳洲軍隊進行聯合訓練等的日澳「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）早日生效，將在各自國內推動相關手續。

林芳正與潘恩也表明，有關因海底火山噴發造成嚴重災情的南太平洋島國東加，日澳將在重建支援方面共同合作。

林芳正為出席「四方安全對話」（Quad）聯盟外交首長會議訪澳，在結束相關日程後，繼續飛往夏威夷準備參與日美韓3國外長會談。

TBS電視台報導，林芳正也跟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近增強抱持嚴重憂慮，並確認日美將緊密合作。

面對中國在東海及南海發展海洋、北韓持續試射飛彈等，林芳正與布林肯也就日美進行緊密合作達成一致看法。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110212