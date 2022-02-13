日本F-15戰機失事近兩週 尋獲一名飛行員遺體

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本航空自衛隊兩名精銳飛行員駕駛的F-15戰機，1月31日起飛後不久在石川縣外海墜毀。經過近兩週搜救，航空自衛隊今天宣布，本月11日已在事發海域附近尋獲一名飛行員遺體。

這架F-15戰機隸屬航空自衛隊小松基地，就在為進行訓練起飛後約一分鐘的1月31日下午5時30分左右失聯，在基地西北西約5公里海面上雷達光點消失。

機上兩名飛行員分別是「飛行教導群」司令、52歲一等空佐（相當於上校）田中公司，及33歲一等空尉（相當於上尉）植田龍生。

失事的F-15戰機隸屬「飛行教導群」，通稱為「假想敵部隊」，主要負責飛行員戰術訓練，由日本各地精銳飛行員組成，經常被派到日本各部隊在空戰訓練中扮演假想敵。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省在事發後派出海上自衛隊艦艇等進行搜救；航空自衛隊今天表示，本月11日已在戰機墜毀海域附近尋獲一名飛行員，隨後送往小松基地並確認死亡。

朝日新聞報導，防衛省今天宣布，已在11日發現其中一名飛行員遺體，但並未說明是哪一人；防衛省與海上保安廳將持續搜尋另一名飛行員下落。

日本電視台報導，相關單位已在事發海域附近水深約100公尺海底，發現垂直尾翼等機體主要部分，預計下週將利用起重機船進行打撈作業。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110213